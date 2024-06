Gestione rifiuti in città, ok al ricorso di Brodolini

Sulla gara per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani arriva la mazzata del Tar. Il tribunale amministrativo, con una sentenza depositata l’altro ieri, ha infatti annullato l’aggiudicazione del servizio da parte di Hera alla Teknoservice. Il pronunciamento del Tar arriva in accoglimento del ricorso presentato nell’autunno scorso dalla cooperativa Brodolini, classificatasi al secondo posto insieme a Ciclat Trasporti Ambiente. Sin da subito – era novembre – i secondi classificati si erano rivolti alla magistratura per ottenere lo stop all’affidamento. I responsabili della cooperativa Brodolini avevano impugnato l’atto deducendone l’illegittimità sotto vari profili e chiedendone l’annullamento. L’altro giorno, si diceva, i giudici si sono espressi dando sostanzialmente ragione a Brodolini.

Al centro del braccio di ferro davanti al giudice amministrativo c’era appunto il provvedimento di Hera attraverso il quale è stata disposta a favore della società Teknoservice l’aggiudicazione della procedura ristretta per l’affidamento delle prestazioni connesse al servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e simili agli urbani, di spazzamento e prestazioni accessorie nel territorio del Comune di Ferrara per un periodo di 24 mesi. Attraverso un lungo e articolato pronunciamento, i giudici della seconda sezione del Tar Emilia-Romagna hanno accolto il ricorso presentato da Brodolini, sia quello principale che i motivi aggiunti. Con questa decisione, i giudici hanno dunque annullato l’aggiudicazione. Al momento nessun commento da parte della coop Brodolini, che si limita a prendere atto del verdetto e ad attendere i prossimi passaggi. In linea astratta, questo dovrebbe implicare uno scorrimento di graduatoria in favore di Brodolini. Ma è ancora presto per trarre conclusioni. Verosimilmente, infatti, si profila un ricorso al Consiglio di Stato da parte degli ‘sconfitti’. La vicenda potrebbe quindi non essere ancora chiusa definitivamente.