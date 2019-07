Tolè (Vergato), 31 luglio 2019 - Un uomo di 42 anni è stato trovato morto in una zona infestata dai rovi in una scarpata a lato della strada provinciale 26 a Tolè di Vergato. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Il sospetto che sia stato vittima di un'azione violenta. L'uomo ieri sera non era rientrato a casa, che si trova in zona: a dare l'allarme è stata la ex moglie. Da questa mattina, per cercarlo, si erano mobilitate le squadre del soccorso alpino.

