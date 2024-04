Giovani imprenditori a lezione: "Come avviare l’azienda turistica"

GORO

Un’importante opportunità dedicata ai ragazzi e alle ragazze del territorio è stata presentata in questi giorni. Il Comune di Goro. guidato dal sindaco Maria Bugnoli (foto), infatti, ha annunciato il lancio di un nuovo corso di formazione e avvio all’imprenditorialità, esclusivamente dedicato ai giovani under 30 interessati al settore turistico. Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto ‘Goro Plus’, che è stato finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ‘Borghi’, e mira a sviluppare competenze imprenditoriali tra i giovani del territorio. Il corso, completamente gratuito, offre a giovani aspiranti imprenditori 80 ore di formazione frontale e 80 ore di project work. "Durante la formazione – spiegano dall’amministrazione comunale di Goro -, i partecipanti acquisiranno conoscenze essenziali su come avviare e gestire una nuova attività nel settore turistico, coprendo argomenti cruciali quali modelli di business, marketing e comunicazione. Inoltre, avranno l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso attraverso la realizzazione di un project work, che li guiderà nell’ideazione di una nuova attività imprenditoriale.

Il Comune di Goro invita tutti i giovani entusiasti e motivati a cogliere questa occasione unica per trasformare le loro idee innovative in realtà imprenditoriali di successo". Nel video, pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Goro, viene rimarcato come il corso preveda 80 ore di formazione frontale e 80 ore di project work dedicato alla creazione di nuove attività imprenditoriali in vari settori, quali: Turismo lento e sostenibile, Ristorazione, Esperienziale, Servizi alberghieri e di accoglienza. Il corso avrà inizio nel giugno del 2024. Gli interessati possono trovare maggiori informazioni e iscriversi contattando la segreteria del sindaco all’indirizzo e-mail segreteriasindaco@comune.goro.fe.it. Dunque, i giovani interessati sono invitati a cogliere questa importante opportunità formative, realizzata grazie alle importante risorse intercettate dal Comune di Goro nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e resilienza con il progetto ‘Goro Plus’, candidato e finanziato con fondi dedicati ai borghi italiani. ‘

