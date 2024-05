Giro d’Italia, task force per la sicurezza

CENTO

Mancano dieci giorni all’arrivo a Cento del Giro d’Italia e mentre la città si sta vestendo sempre più di rosa, tra le istituzioni si sta lavorando per l’organizzazione e la sicurezza lungo il tracciato, sia per la carovana della corsa rosa che per gli spettatori e cittadini, mettendo in campo volontari ma anche potenziando la risposta di vigili del fuoco e ospedale.

Misure di sicurezza. Sono state definite ieri dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi in prefettura perché si possa vivere la magica giornata del Giro, in sicurezza e tranquillità, sia per i corridori che per i tantissimi che li aspetteranno lungo la strada. Il vice prefetto vicario Francesca Montesi, infatti, ieri ha presieduto la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato per pianificare le misure di safety e security in occasione della tapa rosa da Riccione a Cento, dedicatissima ai velocisti di questa speciale 107° edizione del Giro d’Italia che torna a Cento dopo 29 anni, per la seconda volta nella storia, il 17 maggio. Una giornata che per la città sarà davvero molto intensa, partendo fin dalla mattina con chiusure e deviazioni al traffico: dalle 5 la chiusura di via Ferrarese, il senso unico verso Ferrara di via Risorgimento e dalle 13 la chiusura del tracciato di gara, dal ponte vecchio poi I Maggio, IV Novembre e via Ferrarese con traguardo all’altezza dell’incrocio con via Sant’Orsano ma anche di via Risorgimento. Dalle 13 circa, tutto prenderà vita, ed ecco che a Cento arriveranno anche la "Pedalata cicloturistica Mediolanum" e "Giro ‘E", riservato alle bici a pedalata assistita con partenza da Argenta e arrivo Cento, la festosa carovana pubblicitaria attorno alle 16.11 con tutti i suoi gadget e poi l’arrivo dei professionisti per le 17. Nel corso dell’incontro, che ha visto presenti il sindaco di Cento, forze dell’ordine, Provincia, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, polizia locale di Cento e Argenta, 118, Anas, Rcs Sport, Protezione Civile regionale e volontariato locale, sono stati pianificati tutti i dispositivi di vigilanza e di controllo della viabilità, per consentire uno svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, che saranno tradotte in ordinanze a firma Prefetto e sindaco.

Vigilanza. Sono stati individuati i principali punti critici del percorso di gara e pianificate le azioni da intraprendere per la chiusura temporanea di strade e piazze, per la gestione dei flussi di spettatori e per il contingentamento degli accessi alle zone a maggior rischio. Massima attenzione è stata rivolta alle condizioni della viabilità stradale, oggetto di specifici sopralluoghi da parte della Polizia Stradale. A Cento è stato disposto un accurato potenziamento del dispositivo di vigilanza ai bivi, agli incroci ed ai punti sensibili, con l’impiego di volontari in aggiunta a Forze di polizia e Polizia locale e sarà inoltre assicurata massima diffusione di informazioni su chiusure al traffico e percorsi alternativi. Sotto il profilo sanitario, i mezzi di soccorso messi a disposizione da Rcs per la gara, saranno supportati da ambulanze di 118 e Croce Rossa, e potenziati i presidi ospedalieri di Cento e Argenta. Per fronteggiare al meglio eventuali situazioni di emergenza, il Comando provinciale dei vigili del fuoco sarà presente all’arrivo con una propria squadra di pronto intervento. Disposizioni oltre a quella già presa di chiusura delle scuole di Cento e Corporeno.

Laura Guerra