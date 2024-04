Gli stereotipi e la vita delle donne. Racconti in scena

‘Gli stereotipi provocano incidenti’. In scena al Torrione uno spettacolo contro i pregiudizi che avvelenano la vita delle donne. Protagonista l’attore e regista Fabio Mangolini e le imprenditrici di Cna Impresa Donna. Sarà un viaggio attraverso gli stereotipi e i pregiudizi che le donne sperimentano ogni giorno e che rendono più difficile la loro vita quotidiana. Un viaggio fatto di parole e di testimonianze prese dalla realtà di ogni giorno, da quegli episodi apparentemente banali che costellano la nostra esistenza. Al termine del percorso il protagonista – non a caso, un uomo – sarà un po’ più cosciente dei pregiudizi che si porta dentro e forse, un po’ più capace di liberarsene. È questo il filo conduttore dello spettacolo ‘Donne al volante… gli stereotipi provocano incidenti. È raccomandata la massima prudenza’ che andrà in scena domani alle 21.15 al Torrione di San Giovanni.