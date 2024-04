Goldings, Bernstein e Stewart . Dal groove all’interplay con il trio

Oggi, alle 21.30, sul palco del Torrione Goldings|Bernstein|Stewart. Con Larry Goldings, organo, Peter Bernstein, chitarra, e Bill Stewart, batteria.

Con alle spalle numerose tournée e registrazioni, l’ultima delle quali Perpetual Pendulum, che ne celebra i trent’anni di attività, il sodalizio musicale tra Goldings, Bernstein e Stewart incarna quanto di meglio il classico organ trio può offrire in termini di groove, ricchezza sonora e interplay. Ogni volta che i tre incrociano le proprie strade esemplificano al meglio ciò che significa suonare jazz con personalità e originalità, ripercorrendo il solco della tradizione. Classe 1968, Larry Goldings si forma pianisticamente a New York con Fred Hersh e Jaki Byard, si fa le ossa a fianco di Jon Hendricks e Jim Hall e a vent’anni si avvicina all’organo formando nei primi anni ‘90 il longevo trio con Bernstein e Stewart. Talento e creatività hanno condotto Goldings a non limitarsi all’ambito jazzistico aprendosi ad altri generi. Da citare sono le collaborazioni con artisti quali Maceo Parker, Michael Brecker, John Scofield, James Taylor, Carla Bley, Pat Metheny, Charlie Haden, Jack DeJohnette, Tracy Chapman, Madeleine Peyroux, Melody Gardot, Norah Jones e molti altri. Apertura biglietteria alle 19, Apertura Wine Bar dalle 19.30 - Primo set ore 21.30 - Secondo set ore 22.45. Biglietti, Intero 30 euro. Agli studenti del Conservatorio “G. Frescobaldi” viene applicato uno sconto di 15 euro.