Guardie ecologiche insieme ai bambini

In programma oggi, dalle 15 alle 18 al parco Schiaccianoci di via Waldmann Massari, l’iniziativa delle Guardie ecologiche volontarie di Ferrara per celebrare la Giornata della Terra (Earth Day). Si tratta dell’evento più partecipato a livello mondiale sul tema della sostenibilità ambientale e sulla conservazione del nostro pianeta, che si celebra dal 1970 e che coinvolge a livello globale quasi un miliardo di persone in 193 paesi diversi. Quest’anno le Gev di Ferrara proporranno laboratori creativi per i più piccoli, che si potranno cimentare nella costruzione di mangiatoie per uccellini e ’hotel’ per insetti impollinatori, nella realizzazione di semenzai per piantine, senza dimenticare il percorso all’interno del parco Schiaccianoci alla scoperta del Giardino delle Farfalle. Anche per gli adulti sono previsti percorsi conoscitivi di quest’area, molto importante dal punto di vista naturalistico trattandosi di un’area di riequilibrio ecologico istituita nel 2011 e che vanta una superficie di circa 21 ettari.