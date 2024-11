Guardie ecologiche, più operatori sul territorio per tutelare l’ambiente

Si è svolta il 30 ottobre presso la sede del Comune di Voghiera la prima riunione operativa della nuova convenzione tra l’istituzione comunale e il raggruppamento provinciale ferrarese del Corpo Guardie Ecologiche. Erano presenti il sindaco Paolo Lupini, i vertici della Polizia Locale, i Coordinatori e i vertici delle Guardie Ecologiche di Ferrara. Il primo incontro ha avuto come oggetto la definizione delle priorità del territorio nella prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, con particolare riferimento all’abbandono di rifiuti oltre alla fondamentale attività di educazione ambientale nelle scuole di primo e secondo grado, l’informazione alla popolazione in merito alla tutela dell’ambiente, i controlli sul benessere animale, il soccorso agli animali in stato di difficoltà. La nuova convenzione estende quindi il numero di operatori dediti al controllo del territorio con compiti di Polizia per la salvaguardia delle risorse naturali, la prevenzione e la repressione degli illeciti ambientali, contro gli animali e al controllo delle attività di caccia e pesca sportiva. Nuove pattuglie in divisa grigio-verde si vedranno quindi nel territorio di Voghiera a supporto degli organi di Polizia già operanti e verrà coinvolta anche la comunità locale che si rendesse disponibile nell’attività di volontariato. A marzo partirà anche un nuovo corso per Guardie Ecologiche Volontarie per ampliare il numero degli agenti disponibili. Per informazioni sul corso Gev è possibile scrivere a segreteria@gevferrara.it