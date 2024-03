Guasti e strade allagate. Tecnici al lavoro fino a tardi

Una grossa perdita d’acqua, frutto di ben due rotture nella tubazione idrica di Cento in zona ospedale, ha visto ieri rimanere senz’acqua non solo Cento ma anche le frazioni. Guasto alla condotta principale cittadina, che Hera è riuscita ad accomodare durante la giornata, con lavori ma anche cisterne, limitando i disagi. Erano circa le 13, dunque, quando nel tratto dove viale delle Libertà curva a sinistra verso via Vicini, dall’asfalto è iniziata a uscire acqua da almeno tre punti, con dei veri e propri fontanazzi che nel giro di poco hanno allagato tutta l’area circostante verso il nosocomio ma anche correndo lungo via XX Settembre verso Porta Pieve, con punti dove ha superato anche i 10 centimetri.

E’ stato dunque necessario chiudere l’accesso a viale delle Libertà, anche per il timore che l’asfalto potesse eventualmente cedere, e un senso unico alternato nella zona allagata di via XX Settembre, in una giornata e un orario che vedeva già la città con problemi di traffico legati alle asfaltature. E nei pressi dei fontanazzi, diversi residenti erano preoccupati per eventuali allagamenti anche delle case, vista l’uscita copiosa dell’acqua continuata per almeno un paio d’ore ma anche di rimanere senza il servizio per lungo tempo. Anche le frazioni sono rimaste senz’acqua, segnalando la mancanza da Bevilacqua, Renazzo, XII Morelli e Corporeno, Buonacompra, poi tornata attorno alle 19. Nessun problema per l’ospedale, che, dotato di vasche di accumulo, ne ha dunque attivato l’utilizzo.

Il pronto intervento di Hera è arrivato tempestivamente per avviare le riparazioni, rilevando ben due guasti: il primo in via XX Settembre, conclusosi attorno alle 15 con la riparazione, e il secondo in viale Libertà. E’ questo il più complesso, che riguarda una condotta principale cittadina per la quale i tecnici hanno eseguito apposite manovre di rete per ridurre il disagio all’utenza. "Dal tardo pomeriggio le manovre di rete hanno permesso di ridurre il disservizio in tutta la città pur presentando cali di pressione soprattutto nei piani più alti – aggiungono da Hera – In via precauzionale, sono state messe a disposizione, in accordo con l’amministrazione comunale, due autobotti per il prelievo dell’acqua potabile in Piazzale Bonzagni e in Piazzale Donatori di Sangue, per permettere ai cittadini di rifornirsi con propri contenitori". La previsione di Hera, fornita in tardo pomeriggio, era di una conclusione dell’intervento in tarda serata di ieri, garantendo il massimo impegno per limitare i disagi ai cittadini. Sul posto, oltre al lavoro della Polizia Locale, anche il sindaco Edoardo Accorsi, che ha parlato di "apertura di altre tubature per consentire l’afflusso di acqua nelle aree limitrofe alla perdita" e rassicurare "sull’operatività dell’ospedale con fornitura idrica funzionante e ingresso al nosocomio, garantito con doppio senso di marcia su via Vicini".

Laura Guerra