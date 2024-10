Guasto e strade al buio. Intervengono i tecnici e i vigili del fuoco

Doveva essere un’interruzione programmata in alcune vie di Codigoro, dalle 13 alle 18, ampiamente e preventivamente pubblicizzata dall’Enel e dall’amministrazione comunale, ma poi il pomeriggio ha preso una "piega decisamente più buia", a causa di un guasto più importante è saltata la corrente elettrica in molte parti delle cittadina codigorese. Disagi anche al supermercato di Coop Estense, in viale Resistenza. Tolta la corrente elettrica si è attivato il gruppo elettrogeno dal quale è uscito del fumo che ha spaventato il personale, facendo scattare l’immediato intervento del vigili del fuoco del distaccamento codigorese e il buio nella struttura di vendita. Nel frattempo molte persone si sono riversate lungo strade al buio.

Semafori spenti anche all’incrocio di Via Trieste e via Pomposa, con disagi per gli automobilisti che si avvicinavano con prudenza temendo qualcuno non fosse altrettanto cauto. Interrotta anche la presentazione da parte di due autori di un libro al piano nobile del Palazzo del Vescovo, gremito di persone, fra le quali una signora disabile costretta sulla sedia a rotelle, salita in precedenza con l’ascensore, ma anch’esso bloccato per mancanza di corrente elettrica. Provvidenziale che in questo caso l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno fatto scendere le due rampe di scale alla signora, su una sedia a rotelle più leggera, gradino dopo gradino, in tutta sicurezza.

Alle 17.45 il blackout si è concluso con l’arrivo della sospirata corrente elettrica grazie alla tempestiva riparazione del guasto da parte dei tecnici dell’Enel.

c. c.