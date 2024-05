I big per il centrodestra. Urso, Fratin e Molteni. Il Governo ’sale’ in città: "Per lavoro e sicurezza"

Il centrodestra schiera i big. È una settimana densa di appuntamenti per la coalizione a sostegno della riconferma del sindaco Alan Fabbri. Non è comune, in effetti, vedere in città due ministri e un sottosegretario nel giro di 72 ore. Il primo appuntamento è dopodomani con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso per la firma del Protocollo di intesa per la valorizzazione del Polo industriale e tecnologico di Ferrara. Un lavoro lunghissimo, partito nella duplice ottica di ottimizzare la capacità produttiva dello stabilimento e al contempo di ridurre il prelievo idrico dal Po per i processi industriali. Piano che ha visto il Comune come ente capofila di una lunga filiera – che coinvolge anche i sindacati – e che culminerà, dopo una serie di appuntamenti intermedi che hanno visto la partecipazione delle aziende, con la firma.

Il giorno successivo, al parco Coletta dalle 19.30, è atteso il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. L’occasione è la presentazione ufficiale della candidatura del vicesindaco Nicola Lodi come capolista del Carroccio alle amministrative. Assieme al sottosegretario, oltre al sindaco Alan Fabbri, anche il deputato Davide Bergamini (capogruppo Commissione Agricoltura alla Camera), il segretario regionale della Lega, Matteo Rancan e il consigliere regionale del Carroccio, Stefano Bargi. Non è finita. Il fine settimana sarà caratterizzato dall’arrivo di un altro ‘big’ romano: il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Diciamo che il manuale Cencelli sulle presenze è rispettato alla perfezione: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Va detto, tuttavia, che gli azzurri si sono caratterizzati per un particolare attivismo negli ultimi mesi, portando a Ferrara diversi esponenti del governo già nel gennaio scorso, schierando il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. A seguire, gli azzurri – che hanno sempre voluto caratterizzarsi per un ‘taglio’ dedicato alle imprese e allo sviluppo nei loro appuntamenti elettorali – hanno chiamato sul territorio, proprio per dialogare con gli esponenti delle attività produttive, il sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Valentino Valentini e il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante. Anche il ministro all’Ambiente, Pichetto Fratin, incontrerà i rappresentanti delle associazioni di categoria nella sala conferenze della Camera di Commercio, sabato.