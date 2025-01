I prof del Tecnopolo incontrano gli alunni

Dai banchi di scuola ai luoghi della ricerca. Il Tecnopolo, gestito dall’Università, ha lanciato un’iniziativa che unisce il mondo scolastico a quello della ricerca scientifica. Due giorni di incontri con le studentesse e gli studenti dell’istituto Einaudi per esplorare temi cruciali come innovazione, sostenibilità e salute. Ieri e oggi, le classi IV e V dell’indirizzo ‘Servizi per la sanità e l’assistenza sociale’ hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i ricercatori del Tecnopolo, grazie al contributo delle docenti Antonella Castagnoli e Daniela Etro. Gli appuntamenti non si limiteranno alla teoria: nel mese di febbraio, le alunne e gli alunni visiteranno il laboratorio per le tecnologie delle terapie avanzate per scoprire da vicino come si fa ricerca all’avanguardia. Il programma si è aperto con l’intervento di Claudio Trapella, docente di Chimica (Unife), che ha presentato alcune ricerche del suo gruppo nell’ambito dell’economia circolare. Al centro dell’incontro, lo studio della paglia, uno scarto della filiera agroalimentare che, grazie a tecniche green, potrebbe essere valorizzato per la produzione di farmaci.