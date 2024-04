Il Cevolani partecipa alla Notte dei licei

Oggi dalle 18 alle 24, al Liceo Classico "G.Cevolani" prende vita la Notte nazionale del liceo classico, evento che si svolge in contemporanea nei Licei Classici di tutta Italia per promuovere la cultura classica greca e latina, nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. Il Liceo Classico "G.Cevolani" di Cento apre le porte alla cittadinanza e mostra la vitalità e l’attualità della cultura classica. Studenti e docenti, hanno pensato e ideato un ricco programma di laboratori.