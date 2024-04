Il cibo è servito, a tavola senza lo specchio

Ecco l’inchiesta dei ragazzi della 2 B del Don Minzoni di Argenta. Sono stati seguiti dalla prof Michela Gennari.

A TAVOLA SENZA

LO SPECCHIO

“Alimentazione” è quella pratica quotidiana che ci permette l’assunzione di alimenti e che, in tal senso, assicura la giusta nutrizione al nostro organismo. Bisogna mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata. Quando ciò non avviene? Che succede quando a tavola è lo specchio che la fa da padrone? Quante domande ci siamo fatti e continuiamo a farci! Ora sappiamo che, quando per motivi diversi non ci alimentiamo correttamente possiamo andare incontro a conseguenze anche molto gravi: sovrappeso, obesità, anoressia, bulimia, situazioni che non fanno bene alla nostra mente e al nostro corpo. L’anoressia colpisce soprattutto in età adolescenziale. Ci si alimenta sempre meno, rifiutando il cibo. La bulimia è legata, come l’anoressia, alla sfera dei disturbi della psiche. I bulimici non si alimentano per un tempo prolungato poi, avendo fame, si abbuffano di cibo. Quindi, sentendosi in colpa per come hanno mangiato, riescono ad eliminare il cibo ingerito attraverso i modi più disparati. Questi disturbi sono in forte aumento da almeno 40 anni o, forse, da 40 anni se ne parla di più. Abbiamo cercato di farci domande. Le risposte ci hanno permesso di riflettere su come cercare di non cadere nei tranelli dello specchio, dalla cui immagine capita che esca un riflesso falsato del nostro aspetto. Non facciamoci influenzare dalle immagini della tv; molte immagini dai social sono falsate; il mio modello devo essere io; in caso di problemi, bisogna trovare il modo di parlarne con qualcuno in famiglia o con il proprio medico; non sentirsi mai soli: qualcuno che può aiutarci c’è sempre. Il nostro standard sociale dobbiamo essere noi stessi.