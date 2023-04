‘Il circolo degli ex’ di Vitali ai piedi del grattacielo Dialoga col gruppo di lettura

Il gruppo di lettura ‘Due pagine prima di dormire’ in collaborazione con la biblioteca popolare Giardino invita alla presentazione del libro ‘Il circolo degli ex’ di Massimo Vitali (Sperling & Kupfer). Dialoga con l’autore il gruppo di lettura. Una commedia ironica che fa riflettere sui nostri enormi drammi sentimentali. Grazie alla sua scrittura originale Massimo Vitali illumina il lato più paradossale e tragicomico di certe relazioni con una delicata e profonda commedia ispirata a una storia vera: quella di tutti noi il cui universo almeno una volta nella vita si è fermato per la fine di un amore fino al successivo. L’evento oggi, alle 20.30, nella sala polivalente in viale Cavour 189 ai piedi del grattacielo.