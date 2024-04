Il Garden club racconta la sua storia attraverso carte e documenti

Oggi alle 17, alla sala Agnelli della biblioteca Ariostea il Garden Club presenta, con un incontro aperto a tutti, ‘La storia dell’associazione attraverso le sue carte’. Grazie allo sviluppo del ‘Progetto Archivio’ sono stati raccolti e descritti molti dei documenti prodotti e ricevuti dal Garden Club durante la sua vita ormai più che trentennale, ricostruendone i momenti salienti e mettendo in luce gli scopi perseguiti e la pluralità di interessi, oltre all’attività svolta a Ferrara e per Ferrara. L’attenzione agli spazi verdi della città, pubblici e privati, e in particolare ai giardini dei palazzi rinascimentali, l’amore per la decorazione floreale e per l’arte del giardinaggio, l’organizzazione di eventi, passeggiate ed escursioni culturali sono le tappe principali della storia di questa associazione, che ha operato in sinergia con le principali istituzioni ferraresi, rivolgendosi sia ai propri iscritti che a tutta la cittadinanza.

Il progetto di descrizione, condotto con il supporto scientifico dell’Area biblioteche e archivi, è in corso di realizzazione sulla piattaforma regionale per gli archivi. L’appuntamento di oggi è quindi un momento importante non solo per i soci storici, che potranno rivivere la lunga strada percorsa, e per i soci più recenti che potranno conoscere la storia pregressa, ma anche per tutte le persone curiose di avvicinarsi al mondo variegato di questa associazione. Introduce la presidente Paola Roncarati. Giulia Michetti, che ha curato il Progetto Archivio, racconta la vita del Club, arricchita di foto e di piccole curiosità. Sarà presente anche Francesca Ricci (Regione Emilia-Romagna), referente per il Sistema archivistico regionale.