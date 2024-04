Il Gioco e la Scienza in mostra. Un’occasione per bambini e adulti. Dal 18 maggio in via Terranuova

Presentata ieri mattina la mostra “Il gioco e la scienza“, una mostra composta da giochi e oggetti che negli anni”La Terra Dell’Orso” ed “e natura” hanno raccolto e conservato riunendoli in una mostra itinerante ora di proprietà privata.

Si terrà dal 18 al 26 maggio alla Idearte Gallery di via Terranuova 41.

Novità assoluta che sarà inserita in questa edizione 2024 della mostra è l’esperimento della “Brachistocrona”, che andrà ad aggiungersi agli altri exhibitautocostruiti quali, solo per citarne alcuni: l’imbuto gravitazionale variabile, la kaleidosfera, il pendolo armonografo su sabbia, l’orsetto Bolle di Sapone, l’acqua secca, l’ombra fantasma. Dettagli sulla mostra e sintesi delle varie presentazioni avvenute negli anni. Questi oggetti e questi giochi hanno la caratteristica di utilizzare alcuni principi di fisica che inducono nel visitatore una sorta di stupore e di incantata curiosità.

La visita parte con le bolle sferiche prodotte dall’orsetto “bolle di sapone” per terminare con le bolle di sapone cubiche. La mostra è indicata per gli adulti senza limiti di età e per i piccoli dai 3 anni in su.

La visita alla mostra è gratuita, sono invitati a prenotare e visitare la mostra classi scolastiche senza limiti di età dai 3 anni in su, famiglie al completo, dal bebè (dai 3 anni) al bisnonno, gruppi di amici, gruppi di famiglie, e tutti coloro che desiderano passare un po’ di tempoesplorando in modo ludico alcuni aspetti della scienza. La visita alla mostra va prenotata, è unicamente guidata, dura circa 60 minuti ed è organizzata in gruppi di max 25 persone con orari prestabiliti, sabato e domenica inclusi.

Chi non avrà prenotato potrà chiedere, sul momento, di aggregarsi ad un gruppo con disponibilità di posti.

Curatori della mostra sono Liana Saiani e Roberto Zambelli, organizza l’evento Proart Associazione Culturale, presente ieri alla conferenza Paolo Orsatti.

Sui social informazioni ai link https://www.facebook.com/ilgiocoelascienza/

https://www.facebook.com/LaTerradellOrso/.

Info al numero 351 8423443, mostralaterradellorso.it.