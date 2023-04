Il giorno di Springsteen Zona rossa e viabilità Ecco le strade chiuse "Limiteremo i disagi"

Una promessa e una premessa. La promessa è che "cercheremo di ridurre il più possibile i disagi per i cittadini in termini di viabilità". La premessa è che "sarebbe una bugia promettere che non ci sarà qualche disguido in termini viabilistici". Il piano della viabilità per il concerto di Bruce Springsteen ha una portata mastodontica. Il sindaco Alan Fabbri e il comandante della polizia locale, Claudio Rimondi prima di tutto lanciano un appello alla "collaborazione" di tutti i cittadini. D’altra parte, riflette il comandante, "demograficamente la città conta circa 130mila persone. Il 18 maggio ne arriveranno altre cinquantamila". La macchina organizzativa, assicura Fabbri, "garantirà comunque un servizio molto efficiente, cercando di tutelare in particolare i cittadini che risiedono nella zona rossa". Ed ecco il punto: il quadrante cittadino nel quale insiste il parco Bassani sarà divisa in diverse zone, classificate in base a un criterio. La vicinanza al luogo del concerto. Dalla mezzanotte del 18 maggio e fino alla fine del flusso di persone al termine del concerto (orientativamente nella mattinata del giorno successivo) sarà delimitata una zona rossa. Ciò comporta che non sarà possibile accedere con le auto in tutte le aree limitrofe all’ area del concerto. La restrizione viabilistica riguarderà via Canapa, via fratelli Rosselli, l’ ultimo tratto di Porta catena, con via Bacchelli e via Gramicia, dal termine delle abitazioni, lato città, a dopo l’area del Cus. Si sta valutando, in quella giornata, la possibile didattica a distanza per gli studenti del liceo Carducci. L’intero perimetro che abbraccia la zona rossa sarà costantemente monitorato da 20 telecamere.

Via Porta Catena, tra viale Po e via Bianchi, sarà invece zona arancione: ammesso il traffico pedonale e veicolare dei residenti attraverso via Oroboni (a doppio senso di marcia), che sarà anche l’accesso – con l’attivazione di un percorso temporaneo – per raggiungere le vie De Vincenzi, Don Giovanni Bosco e limitrofe. La zona gialla (destinata al transito in auto dei residenti e degli operatori delle attività lavorative) comprenderà l’area interna alle mura, tra via Arianuova e via Orlando Furioso. I nuovi parcheggi previsti al netto di quelli di Ferrara Tua, sono al centro Diamante, in zona Barco, al casello di uscita dell’A13, in via Giovan Battista Crema, entrambi a nord della città, oltre a due parking sud all’Aeroporto e in zona fiera. L’area sosta dedicata alle persone con disabilità sarà invece in via Gramicia, servita da 45 volontari Unitalsi e 11 veicoli dedicati. Numericamente si tratta di unidicimila posti a disposizione aggiuntivi, di cui la stragrande maggioranza saranno concentrati all’Aeroporto (circa cinquemila). Parcheggio nel quale, specie per chi vuole raggiungere l’area del concerto in bici, è consigliato posteggiare i veicoli secondo il presidente della Holding, Luca Cimarelli.

Gli orari. La giornata si aprirà alle 8 con l’apertura della zona Comfort, in via Bacchelli. L’area concerto invece aprirà al pubblico dalle 13.30-14 in vista dell’inizio degli spettacoli, con i gruppi di apertura Fantastic Negrito e Sam Fender sul palco dalle 16.30, a seguire Bruce Springsteen e la E Street Band.

Un po’ di numeri. Al di là delle 50mila persone attese, l’amministrazione ha previsto un servizio di 32 navette che partiranno dai parcheggi (illuminati da torri faro aggiuntive), nei quali saranno installati 150 bagni chimici. A proposito di servizi igienici, nell’area del concerto ne saranno presenti altri 300. Gli agenti della polizia locale in servizio saranno 180, coadiuvati da 150 volontari della Protezione Civile. Saranno installate 50 torri faro tra area comfort, show e ingressi. Complessivamente, nel momento di massimo afflusso, saranno presenti 579 operatori al parco per gestire gli ingressi e l’hospitality. Si stima che arriveranno tra i 100 e i 120 bus turistici (che trasporteranno circa ottomila spettatori), mentre saranno presenti poco meno di undicimila automobili che porteranno in citta 36mila spettatori. Per le persone con disabilità è stato predisposto un parcheggio ad hoc che verrà gestito da 45 volontari dell’Unitalsi e che prevederà l’allestimento di 170 posti auto.

Federico Di Bisceglie