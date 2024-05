Il Gruppo Eurovo vuole potenziare l’organico

Il Gruppo Eurovo, consolidata azienda specializzata leader nella produzione e distribuzione di uova e ovoprodotti, ricerca per potenziamento organico di un conduttore di impianti per la linea di produzione dedicato al reparto di essiccamento ovo prodotti in polvere. La figura risponderà direttamente al direttore di stabilimento. Il ruolo prevede di assicurare il corretto funzionamento degli impianti di produzione e organizzare il turno di lavoro promuovendo e facendo rispettare le procedure di sicurezza, igiene qualità e sicurezza alimentare.

Richiesto diploma perito meccanico-chimico o equipollente, conoscenza della comune strumentazione di processo, capacità di problem-solving e lavoro in squadra, disponibilità al lavoro a ciclo continuo, domicilio nelle vicinanze di Occhiobello (entro 30 km). L’inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all’esperienza posseduta. La sede dell’azienda è sita ad Occhiobello.