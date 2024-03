Il jazz di Ollendorff ritorna al Torrione

Stasera alle 21.30 Tom Ollendorff – con Tim Garland al sax tenore – ritorna al Torrione (via Rampari di Belfiore 167). Giovane e sofisticato chitarrista, è l’astro nascente della sei corde made in England. Dopo il brillante esordio nel 2021 – A Song for You – il chitarrista bissa con Open House (Fresh Sound New Talent, distribuzione Ird). E qui, oltre alla fedele ritmica – Conor Chaplin (anche lui nel memorabile concerto di Hoenig) al basso e Marc Michel (sentito a inizio anno con Eym) alla batteria – spunta come ospite speciale il sassofonista Tim Garland, musicista inglese che vanta collaborazioni di livello, primo fra tutti Chick Corea. Ollendorff guarda all’estetica tra post bop, cool e modernismo che fa delle armonizzazioni piuttosto che dei virtuosismi il proprio punto di forza. E il suono pulito della sua chitarra elettrica – ben distante dal rock – fa pensare al compianto John Abercrombie, a John Scofield e anche a Bill Frisell.