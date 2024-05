Il mondo del lavoro mostrato ai ragazzi

L’istituto Einaudi e Afarc, domani riuniscono gli alunni del 5° anno per presentare le opportunità dell’intraprendere il lavoro dell’imprenditore. Il titolo della giornata: “Obiettivo il futuro: libero e professionale”, si basa sul concetto di presentare e far immaginare una professione difficile ma stimolante e gratificante spinta dalla motivazione personale. Relatori: Andrea Cavalieri Foschini e Antonella Stefanelli. "Einstein – così il primo – sosteneva che l’immaginazione fosse più importante della conoscenza, sottolineando che potesse stimolare il progresso e l’evoluzione. Questi ragazzi hanno bisogno di stimoli per far uscire la grinta potenziale che è in loro".