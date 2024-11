’Il Nodo’ fra disabilità e cultura. Questa sera la cena di beneficenza

Si svolgerà questa sera all’hotel Radisson la cena di beneficenza a tre portate organizzata dai giovani del Rotaract in collaborazione con l’associazione Il Nodo, a cui è intitolata la serata. ’Il Nodo: un patto tra due mondi’ è infatti il nome dell’evento, che avrà inizio alle 20 e un costo di quaranta euro, finalizzato a sensibilizzare sulla tematica delle disabilità e finanziare la realizzazione di una stanza multisensoriale per bambini con disturbi dello spettro autistico all’ospedale San Rocco. Protagonista della serata è l’associazione Il Nodo, nata lo scorso anno da un gruppo di genitori di ragazzi disabili che da allora curano progetti editoriali in CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa, un sistema simbolico di scrittura che permette alle persone con disabilità, impossibilitate a scrivere nella maniera tradizionale, di comunicare efficacemente e leggere attraverso immagini e pittogrammi. Questo metodo comunicativo, utilizzato prevalentemente in ambito didattico, si rivela essere di grande utilità ed efficacia quando applicato ad un più ampio contesto di conoscenze. Da qui l’obiettivo che Il Nodo persegue con le sue iniziative: rendere accessibile la cultura a soggetti con disabilità, comunicando gli argomenti più disparati attraverso modalità per loro più comprensibili.

L’associazione cura dunque la realizzazione delle guide turistiche ’I love my’ in CAA, disegnate dai loro ragazzi. Finora sono state realizzate guide dedicate agli aspetti storici e artistici della città di Ferrara, a Casa Romei e alle Mura, disponibili gratuitamente al bookshop del Castello Estense, mentre sono in cantiere guide su Palazzo Schifanoia, Meis e Castello Estense, così come l’idea di realizzare libri per adulti in CAA. L’associazione ha inoltre realizzato mappature per il liceo Carducci e per il Villaggio Camping Florenz al Lido degli Scacchi. Queste e altre attività saranno illustrate alla cena dalla direttrice, Lara Venturini.