Il Polo tecnologico apre le porte. I docenti svelano i segreti della scienza

Conoscere i luoghi e le più moderne attrezzature utilizzate per la ricerca scientifica all’Università di Ferrara. Nasce con questo obiettivo Porte Aperte al Polo Scientifico Tecnologico, la ormai storica manifestazione che ogni anno apre alcuni dei più suggestivi laboratori di ricerca dell’Ateneo per farli conoscere alle scuole e a tutta la città. Partita lo scorso 15 ottobre con visite dedicate alle scuole, l’iniziativa proseguirà anche oggi e domani con apertura a tutta la cittadinanza. L’appuntamento è in via Saragat 1. Docenti Unife illustreranno temi riguardanti la fisica, la geologia, l’informatica, l’ingegneria e la matematica attraverso lezioni ed esperimenti.