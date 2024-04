Il ristorante che rivive: "Io, allievo di Romagnoli. Si realizza un sogno: ripagati tanti sacrifici"

Riapre questa sera ‘Apelle Food & Drink’, il ristorante e cocktail bar situato in via Carlo Mayr 75, con una gestione giovane e completamente rinnovata. Il titolare è Salvatore Giganti, ristoratore classe 1995, che assieme ad un gruppo di altre cinque persone under 30 ha deciso di ridare vita al locale mantenendo il nome precedente ma rivoluzionando il concept e i locali interni.

"Sarà un locale su due sale – spiega il titolare –, in cui si potrà sia prendere l’aperitivo che cenare. Lo stile sarà molto industriale, nella zona ristorante avremo appena cinque tavoli, mentre nella ‘sala bar’ un bancone lunghissimo con 18 sedute alte. Abbiamo optato per un rebranding totale, il nome del locale è lo stesso ma cambiano il team di lavoro e gli interni, non avrà niente a che fare con il suo predecessore. Il menù del ristornate sarà principalmente a base di pesce, ma non mancheranno piatti di carne e vegetariani: la definirei una cucina circolare e mediterranea, con un richiamo alle tecniche di cottura francesi a cui mi ispiro da diverso tempo".

Per Giganti tanta gavetta e finalmente l’occasione di aprire un locale in proprio: "Era il mio sogno da quando avevo 14 anni e frequentavo la scuola alberghiera – confida –, fondamentale è stato il supporto di mia moglie che mi ha appoggiato in questa avventura. La cosa di cui vado fiero è quella di aver costruito una squadra giovanissima, siamo tutti professionisti con alle spalle anni di esperienza in altri locali: personalmente, sarò sempre grato allo chef Gabriele Romagnoli di ‘Quel Fantastico Giovedì’, il primo ristorante dove ho lavorato e nel quale ho imparato moltissimo. Io parlo sempre al plurale, se le cose vanno bene è merito di tutti: lo chef mi ha insegnato il vero lavoro di squadra, ed è quello che cercherò di portare anche in questa nuova esperienza. Non posso non citare anche Denny Lodi Rizzini, chef del ristorante ‘Makorè’, un grande professionista che mi ha trasmesso la passione per questo mestiere: sono un ragazzo umile, sarò soddisfatto se vedrò crescere assieme a me la mia creatura. Spero che verranno ripagati tutti i sacrifici di questi anni, durante i quali ho rinunciato a parecchie cose per portare avanti la mia passione".

Una sala ‘vintage’ dallo stile londinese con un grande bancone in ferro, una bottigliera in cemento e delle travi di legno scuro nella zona d’ingresso, più all’interno un’area ristorante con una dozzina di coperti e un ambiente più luminoso: così si strutturerà il nuovo ‘Apelle Food & Drink’, che avrà anche una distesa esterna. Sarà possibile cenare con un menù alla carta fatto di antipasti, primi, secondi e dolci, ma anche ‘stuzzicare qualcosa’ – come si dice in questi casi – approfittando di diverse tipologie di tapas a cui abbinare un calice di vino o un cocktail da sorseggiare. Questa sera alle 18.30 l’inaugurazione, poi il locale seguirà i seguenti orari: durante la settimana dalle 18.30 alle 00.30, mentre nel weekend dalle 18.30 all’1.30.

Jacopo Cavallini