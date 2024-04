Il sindaco chiama i giovani: "C’è la Festa della Terra"

Si apre il sipario, nel fine settimana, su due giorni di "Festa della Terra" nella suggestiva cornice di Diamantina, per un sabato e domenica immersi nel verde tra convegni sull’agricoltura, progetti rivolti ai ragazzi e ai bambini delle scuole, musica e cortometraggi, in nome del rispetto e dell’amore per l’ambiente partendo dai luoghi in cui si vive. L’Amministrazione comunale di Vigarano Mainarda, con la partecipazione delle associazioni e di esperti dei vari settori, ha organizzato l’evento. Sono ben quindici gli appuntamenti in programma: "L’obiettivo – esordisce il sindaco Davide Bergamini – è educare i ragazzi sensibilizzandoli sul tema della tutela dell’ambiente, con seminari legati al mondo delle api e la cura del territorio, l’evitare bottiglie di plastica utilizzando invece la borraccia che regaleremo ai ragazzi per utilizzare i distributori gratuiti di acqua che stiamo per istallare in tutti le scuole. Poi ancora – aggiunge – le tematiche legate anche al mondo dell’agricoltura, con convegni degli esperti. Lo stand gastronomico, i gonfiabili, le attività ludiche, i concerti, la mostra fotografica sull’agricoltura di Lino Ghidoni, ne fanno poi l’occasione per tutte le famiglie per trascorre momenti all’aria aperta in clima sereno che ci unisce nella conoscenza e nella scoperta delle peculiarità che offre il nostro territorio, spingendoci al rispetto dell’ambiente e a alla festa della Terra". La parola anche agli esperti per momenti ai quali sono stati invitati, attraverso le associazioni agricole, gli agricoltori: sabato mattina, dopo il taglio del nastro, alle 10.45 si terrà il convegno "Green Deal e funzionamenti Eu a sostegno delle politiche ambientali europee, analisi dell’impatto sul nostro territorio" organizzato in collaborazione con il Centro Europe Direct di Bologna mentre domenica, alle 10.30, gli esperti con prove in campo parleranno di "Tecniche e tecnologie sostenibili per l’agricoltura". "Abbiamo voluto inserire questa festa nel Documento Unico di Programmazione – ha annunciato l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini – perché diventerà un appuntamento fisso in occasione della Giornata della Terra. Tutto questo per sensibilizzare alle tematiche del rispetto ambientale e lo abbiamo voluto fare puntando agli aspetti della nostra terra e a quello che anche noi possiamo fare per contribuire". Tra gli appuntamenti, domenica alle 15, il progetto Api e Biodiversità "Un progetto pilota realizzato – ha spiegato l’assessore alla scuola Daniela Patroncini – nelle scuole d’infanzia paritarie". Claudia Fortini