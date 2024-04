Il sogno di Pambianchi:: "Lagosanto sia strategico"

LAGOSANTO

In una sala consiliare gremita, ieri pomeriggio, sono stati tolti i veli alla lista civica ‘Lagosanto che si muove’ a sostegno della candidatura a sindaco di Andrea Pambianchi alle prossime elezioni amministrative. Dipendente del settore tecnologico del Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara e componente del direttivo provinciale Fai Cisl, Pambianchi ha illustrato il progetto, in cui "siamo riusciti ad unire persone legate da principi comuni": una formazione che, sin da subito, si è definita "unitaria, democratica e progressista", portatrice di un progetto basato su principi di centrosinistra, pronta a rappresentare tutti i cittadini del territorio e che si pone come alternativa alle altre proposte in campo nella corsa elettorale. Nel discorso iniziale, l’aspirante primo cittadino ha evidenziato come Lagosanto "rimanga una realtà importante nel contesto strategico della provincia". Nel programma con cui la lista si presenterà alla cittadinanza, non mancheranno temi come ecosostenibilità, lotta ai pregiudizi, difesa dei diritti, sanità, con particolare attenzione all’ospedale del Delta di Lagosanto che resta una struttura strategica e che vanta al proprio interno importanti punti di eccellenza. "Il nostro obiettivo è difendere queste eccellenze, attraverso la collaborazione e il dialogo con l’Azienda Usl".

Altra parola d’ordine che caratterizzerà il programma sarà "mantenimento" e, se possibile, "miglioramento", puntando anche ad intercettare risorse attraverso la partecipazione specifica a bandi per la riqualificazione dell’esistente. Altra anticipazione del candidato sindaco rispetto al programma riguarda l’attenzione all’associazionismo locale, "polmone democratico del nostro paese che deve essere sostenuto e rivitalizzato". E ha concluso con una citazione del celebre discorso ‘I have a dream’ di Martin Luther King, prima di passare alla presentazione dei candidati consiglieri della lista ‘Lagosanto che si muove’: Hamza Mazzei Moumen, Sorin Freguglia Mihai, Carlo Menegatti, Lauro Roberto Marinelli, Savio Finessi, Marica Mazzini, Roberta Bigoni, Giulia Carli, Gabriele Peretti, Elena Marinelli, Fabio Trasforini e Paola Bergamini. "Speriamo di non deludere le aspettative – ha affermato il candidato sindaco -. In questa corsa elettorale non abbiamo nemici, ma avversari. E se dovesse vincere la nostra idea, saremo felici di mostrarla al mondo. Lo slogan che ci accompagnerà elettorale sarà "Comunque vada, sarà un successo"". Poi la foto di rito.

Valerio Franzoni