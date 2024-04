Un giovane straniero è stato arrestato nella tarda mattina di ieri per il tentato furto di una bicicletta. Il ’colpo’ sarebbe avvenuto in via Poledrelli, dove il proprietario, probabilmente uno studente aveva lasciato, legata alla rastrelliere la sua mountain-bike, del valore approssimativo di 250 euro circa. Ma il furto non è andato a buon fine, nonostante che la bicicletta fosse stata già liberata, perché i militari di una pattuglia dei carabinieri sono riusciti a raggiungere l’aspirante ladro e a fermarlo. Il giovane è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito e sarebbe emerso che a suo carico, c’era almeno un precedente specifico. E’ stato quindi arrestato dai militari dell’Arma. Probabile che già oggi o comunque nei prossimi giorni debba comparire davanti al giudice del tribunale di Ferrara.