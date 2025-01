"In febbraio la piscina sarà pronta"

Dopo l’annullamento, in sede di autotutela, da parte del comune di Codigoro della procedura di affidamento dei lavori di riqualificazione edile ed impiantistica, legata all’efficientamento energetico della piscina comunale in tanti hanno pensato che questo potesse compromette il cronoprogramma previsto per i lavori di ristrutturazione dell’impianto natatorio codigorese. La piscina era stata chiusa lo scorso 1 dicembre e grazie al sopralluogo del vicesindaco Francesco Fabbri e dell’assessore allo sport Samuele Bonazza si apprende che "abbiamo avuto il piacere di fare un sopralluogo al cantiere della piscina comunale per visionare l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione e di efficientemento energetico che sono in corso". "Incrociando le dita tutto sta andando come previsto – spiega l’assessore allo sport Bonazza – e se non ci saranno imprevisti dell’ultim’ora il primo febbraio riaprirà la piscina, consentendo a tantissimi utenti, non solo di Codigoro, di fruire di tutte le opportunità che offre il nostro impianto natatorio". Dai post sui social del vice sindaco ed assessore spiegano come questi interventi fossero fondamentali per migliorare la qualità del servizio offerto a tutti i nostri cittadini, ma anche per rendere la struttura più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. "L’obiettivo è di ridurre i consumi, abbattere le emissioni e rendere la piscina ancora più accogliente e funzionale – spiegano i due esponenti della giunta – per le attività sportive, ricreative e di benessere che ospita ogni giorno. I lavori stanno procedendo nei tempi previsti e siamo fiduciosi che, una volta completati, la piscina sarà pronta per offrire ai nostri cittadini una struttura moderna, sicura e rispettosa dell’ambiente". L’annullamento in sede di autotutela spiega ancora l’assessore Bonazza "era perché la ditta che doveva sostituire gli impianti di riscaldamento non aveva potuto acquisire per tempo i materiale necessari e questo avrebbe comportato un ritardo sull’apertura della piscina. Abbiamo optato per fare questi lavori nel periodo estivo così se chiuderemo per un periodo la vasca interna - conclude - non dovrebbero esserci problemi poiché si potrà fruire della vasca all’esterno senza creare nessun tipo di disagi ai frequentatori della piscina comunale".

cla. casta.