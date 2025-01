In piazza per la ricerca. Le arance della salute

Tornano le arance della salute Airc, domani anche a Ferrara e in tante piazze italiane, per sensibilizzare e sostenere la ricerca contro il cancro. L’obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per dare continuità al lavoro di circa 5.400 ricercatori e avviare nuovi progetti.

Questa manifestazione di piazza inaugura il sessantesimo anniversario di Airc, fondata nel 1965, oggi il principale polo privato di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia.

A Ferrara Airc sarà presente con un proprio banchetto, dalle 8.30, davanti a McDonald’s.

Le volontarie e i volontari, coordinati dalla referente provinciale Paola Peruffo (nella foto), distribuiranno i prodotti solidali ovvero: reticelle di arance rosse (donazione minima 13 euro), vasetti di marmellata di arance rosse di Sicilia Igp (donazione minima 8 euro) e vasetti di miele di fiori d’arancio (donazione minima 10 euro).