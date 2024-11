Inaugura Idrokinetik medika. Riabilitazione all’avanguardia

Taglio del nastro per le unità operative di ‘Idrokinetik medika’. L’inaugurazione si è tenuta ieri mattina nella sede di via Bologna in galleria BetaCenter. Alla cerimonia erano presenti l’assessore Angela Travagli, oltre al sindaco e vicesindaco di Occhiobello, Irene Bononi e Davide Valentini. Nell’occasione sono state presentate le unità operative di Idrokinetik da Mattia Guerzoni, amministratore delegato: rehab, pelvic floor, kids, regenerative center, pain free, work&medicine e futuribili (cardio-bariatrica). Nel corso della mattinata, inoltre, è stato illustrato anche il progetto in collaborazione con ‘Science per aquam & salute e gambe’ (spin off dell’Università di Ferrara), a cura di Sergio Gianesini, presidente della società mondiale di flebologia. La storia di Idrokinetik inizia nel 2005 alla piscina comunale di Occhiobello. Nel 2008 arriva una nuova struttura per la riabilitazione tradizionale in acqua, l’idrochinesiterapia, con ambulatori medici di fisiatria, ortopedia, ecografia, neurologia e neurochirurgia. Nel 2010 Idrokinetik si espande e arriva a Copparo e Ferrara.