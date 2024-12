Inaugura la nuova pista ciclabile: "Più sicurezza e turismo sostenibile"

Verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 15,45 "La Linea Blu", la nuova pista ciclabile che collegherà, in sicurezza, la stazione ferroviaria di Codigoro al Polo Guido Monaco di Pomposa e ad altre aree del centro. Una lunghezza di circa un chilometro e mezzo per un spesa, grazie a fondi regionali, di 220mila euro che non ha mancato di suscitare vivaci polemiche fra i cittadini e sui social, culminate col taglio della pista stessa, appena finita nell’ambito dei lavori di sostituzione delle tubature del metano da parte di "In Rete". Il colore blu della pista serve a definire anche le altre, poiché c’è la "rossa" che partendo dal piazzale del cimitero raggiunge Pomposa e la costruenda "verde" sull’argine sinistro del Po di Volano, da Passo Pomposa alla torre della Finanza.

"Abbiamo avuto i finanziamenti per una quarta pista ciclabile – afferma il sindaco Alice Zanardi – grazie al contributo della Regione e del ministero dell’ambiente di 500mila euro che, come comune, cofinanzieremo con altri 60mila, e da Pomposa raggiungerà Passo Pomposa, creando così un collegamento sulla due ruote di oltre 20 chilometri". Tornando alla "linea blu" per l’inaugurazione si inserisce nel contesto della manifestazione natalizia "Due passi...dal Natale", con la tradizionale camminata dei Babbi Natale che prenderà il via alle 15.30, col raduno e il ritiro dei pettorali a partire dalle 14.30, in Piazza Matteotti, oltre alla presenza di tanti ciclisti della sezione Fiab di Codigoro.

"In questa pista possono transitare con maggiore sicurezza anche gli studenti del Polo Scolastico che scendono alla stazione ferroviaria, è un’infrastruttura fondamentale per migliorare la mobilità lenta. E poi promuove il turismo slow nel territorio, all’interno del Parco del Delta del Po, riconosciuto riserva della Biosfera Mab Unesco. Diventerà parte integrante di un percorso che unisce natura, cultura e benessere, promuovendo un nuovo modo di scoprire il territorio in sella alla bicicletta". cla. casta.