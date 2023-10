Inaugurata la casa del pittore Tassi

Ha ufficialmente riaperto ieri mattina con le sue 350 opere esposte "La Casa del Pittore" di Carlo Tassi, artista bondenese scomparso nel 2011 e giunto quest’anno al novantesimo anniversario della nascita. Alla cerimonia presso la Casa Museo di via Virgiliana fra Bondeno e Ponte Rodoni, ultima dimora del pittore, hanno preso parte il Comune e la Regione, oltre naturalmente alla responsabile della struttura e moglie dell’artista Mara Vincenzi Tassi, che ha fatto gli onori di casa ricordando che " Le sue volontà hanno permesso che la casa e il suo studio restassero immutati negli anni divenendo oggi un patrimonio per la comunità". Ha presenziato alla riapertura di quella che rientra fra la Case e Studi delle Persone Illustri dell’Emilia-Romagna anche l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori: "L’arte non riguarda soltanto i grandi nomi, ma comprende il tessuto e l’ambiente culturale di un territorio - ha detto -. A differenza delle normali mostre, le case degli artisti ci consentono di osservare tratti ulteriori delle singole personalità e costituiscono un’opportunità per visitare anche i luoghi meno conosciuti".