Incidente a Ferrara: auto perde il controllo sul ponte del Po, nessun ferito e traffico in tilt

Incidente sul ponte del Po a Ferrara (foto di repertorio)

Ferrara, 2 febbraio 2023 – Il fatto è successo verso le 14.30 circa di ieri nel ponte sul Po. L’auto ha sbandato dopo lo scoppio di un pneumatico invadendo la corsia opposta, fortunatamente nessun’altra autovettura è stata coinvolta e alcun ferito, tant’è vero che non è stato necessario l’intervento dei sanitari. Il conducente dell’auto ha chiamato il soccorso per la rimozione del mezzo rimasto bloccato sul ponte del Po, lato Santa Maria Maddalena.

Sul posto gli agenti della polizia locale di Occhiobello, che hanno provveduto ad accertare quanto accaduto, ma principalmente per il controllo del traffico.

Grandi disagi alla circolazione. A seguito dell’incidente, infatti, gli automobilisti che da Ferrara procedevano in direzione Rovigo e quelli in direzione opposta, sono rimasti bloccati per circa quaranta minuti. Oltre la via Padova anche le strade secondarie di Pontelagoscuro hanno registrato lunghe code. Il tutto si è ripristinato verso le 15.30. Situazione analoga nella sponda polesana con la strada nazionale bloccata e la via Malcantone.