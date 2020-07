Copparo (Ferrara), 15 luglio 2020 – Un uomo di 50 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in località Gradizza di Copparo.

Per cause ancora da chiarire un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio il motociclista. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Copparo per ricostruire la dinamica dell'accaduto.