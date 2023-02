Incidente a Ferrara, furgone incastrato nel sottopasso perde il cassone

Incidente a Ferrara: furgone resta incastrato nel sottopasso di via Traversagno

Ferrara, 6 febbraio 2023 – Un furgone resta incastrato nel sottopasso di via Traversagno e perde il cassone. E’ accaduto stamattina intorno a mezzogiorno: per l’ennesima volta un mezzo pesante resta ‘intrappolato’ nel sottopasso.

Un autista non si è accorto che l’altezza del ponte, di due metri e quaranta, non consentiva il passaggio di tutto il mezzo pesante. Negli anni molti camionisti sono, purtroppo, incappati nella stessa disavventura.

Stamattina il rimorchio si è staccato al primo contatto con il sottopasso in cemento armato. L’autista non ha subìto ferite, ma la viabilità è rimasta bloccata per almeno un’ora.