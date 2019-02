Occhiobello (Rovigo), 17 febbraio 2019 - Incidente mortale nel padovano, muore 77enne residente a Occhiobello ma originario di Vigarano. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri verso le 17 sulla strada provinciale 89 dei colli Euganei, in località Rivadolmo di Baone. Uno schianto tremendo che ha visto coinvolte due auto e la moto Honda di Tiziano Checchi, che abitava in via Marchesi a Santa Maria Maddalena. Una strada tortuosa che attraversa la zona collinare padovana degli Euganei.

A nulla sono serviti i soccorsi del personale medico, giunto prontamente sul posto, in quanto il centauro ferrarese è deceduto sul colpo. Feriti gli occupanti delle due auto. I carabinieri e la polizia municipale hanno provveduto al rilievo dell’incidente. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione le due auto, una Mercedes e una Volkswagen Golf, sarebbero venute a contatto tra loro, andando così ad invadere la corsia opposta dove sopraggiungeva la moto di Tiziano Checchi. Uno scontro molto violento dove ad avere la peggio è stato proprio il 77enne polesano. La notizia della tragedia è giunta solo in serata a Santa Maria Maddalena e nel Ferrarese. Tiziano Checchi, nato il 17 dicembre del 1941 a Vigarano Mainarda, era in pensione e abitava da solo in via Marchesi.

m. t.