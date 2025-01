Indennizzi, annata nei campi e prospettive. Il punto della situazione con Confagricoltura

Dagli aggiornamenti sugli indennizzi alla gestione del rischio, dall’andamento dell’annata agraria 2024 alle prospettive per quella appena iniziata. Saranno questi, tra gli altri, gli argomenti principali in agenda nei prossimi incontri zonali di Confagricoltura che partiranno domani da Bondeno e termineranno il 13 febbraio a Sant’Agostino. Quello fissato a Ferrara il 7 febbraio alle 9.30 si svolgerà nella sala conferenze di Confagricoltura in via Bologna 637/b. I temi verranno trattati dal presidente Francesco Manca e dal direttore Paolo Cavalcoli insieme ai funzionari, Lorenzo Zibordi e Germano Zecca (responsabili provinciali dell’area tecnica economica e fiscale tributaria) che entreranno pure nei dettagli di più stretta attualità previsti nel corso dei sette incontri programmati sul territorio provinciale.

Ecco il calendario. Si parte, appunto, domani alle 15 in viale Matteotti 1 (Sala 2000) a Bondeno per poi proseguire martedì 4 febbraio alle 9.30 in piazza Pertini 2, sala comunale, a Consandolo. Mercoledì 5 febbraio alle 15 appuntamento in piazza Matteotti (sala Riode Finessi) Codigoro e il giorno seguente alle 9.30 in strada del Mezzano 10 (Corte Valle) a Ostellato. Si va avanti venerdì 7 febbraio sempre alle 9.30 in città, via Bologna 637/b nella sala conferenze di Confagricoltura mentre martedì 11 febbraio alle 15 ci si sposta in via Garibaldi 106 (sala centro sociale Parco Verde) a Copparo. Ultima tappa, si diceva, giovedì 13 febbraio alle 15 in sala Bonzagni a Sant’Agostino (via Statale 191).