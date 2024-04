"Io, con l’app alla conquista della California"

Da anni la passione e dedizione nello sviluppo di nuove tecnologie e applicazioni per persone non vedenti o ipovedenti fa del poggese Karim Gouda, un vero talento in questo campo, andando a creare app e strumenti informatici che possono essere un grande aiuto anche alla vita quotidiana di tutti, libere e accessibili. Grande campione nel nuoto paralimpico ma anche illuminato blogger che come mission ha la piena accessibilità agli strumenti informatici da parte di tutti, Gouda è stato invitato al prestigioso Apple Campus, volando a giugno a Cupertino in California. "Dopo 5 anni di studio, ore passate davanti al computer a programmare, tanti prototipi di app, la pubblicazione dell’app KNGWorld su AppStore e tanto altro – dice Gouda affidando la sua emozione al social – ho appena ricevuto l’invito ufficiale di Apple per andare all’Apple Campus, di persona, a seguire l’opening keynote, il Platform State of the union, gli apple Design Awards e tante altre conferenze per gli sviluppatori in programma. Sono stato ufficialmente invitato, per la prima volta, a partecipare personalmente alla WWDC 2024, la conferenza per sviluppatori più grande al mondo che ho sempre sognato". Un traguardo che per il giovane diventa realtà. "Sarò davanti agli ingegneri Apple, attorno a migliaia di altri sviluppatori che, come me, sono pronti ad innovare grazie alle app che creano e pubblicano su AppStore – dice emozionato – Sarò là, a dire a me stesso ’Karim, sei lo sviluppatore Apple che sognavi di essere sin da quando hai preso in mano un PC’ Sarò là ad apprendere le basi per creare nuove e fantastiche tecnologie che innoveranno il mondo! Sarò là, davanti all’amministratore delegato, Tim Cook, davanti all’intera dirigenza Apple, potrò sentire le loro voci, parlare con loro e farmi aiutare a costruire nuove, fantastiche app. Sarò là a nome di KNGTech, la mia community fondata lo scorso anno, ad apprendere come ampliare ancora e ancora tutto ciò che sta dietro a KNGProject Alpha, il mio progetto per migliorare l’accessibilità del mondo alle persone con disabilità visiva". E, a quanto parrebbe, Gouda potrebbe essere il primo sviluppatore, cieco, in Italia, a prendervi parte. Tutto questo grazie alla mia famiglia e ad Apple, perché se non credesse in me e nel valore del mio progetto l’app KNGWorld non sarebbe pubblica su App Store ed io non sarei tra gli sviluppatori eligibili a candidarmi – conclude – mi ha fatto credere nell’idea di innovare il mondo grazie all’informatica e mi ha dato l’ispirazione, non ché gli strumenti, per farlo"

Laura Guerra