Isola Ursa, un successo di giovani a lezione del cambiamento climatico

Si è conclusa con successo l’undicesima edizione di Isola Ursa, il programma culturale svoltosi nel contesto della Fiera Klimahouse a Bolzano che quest’anno ha visto il ministro alle Imprese e al Made in Italy, Adolfo Urso, chiuderne la 19° edizione. Il progetto è promosso e sostenuto da Ursa Italia, azienda che si occupa della produzione di materiali isolanti termici ed acustici per l’edilizia, il cui stabilimento produttivo si trova nella zona industriale di Ponti Spagna di Bondeno. Il ricco programma ha previsto convegni e seminari, rivolti agli studenti nella sessione mattutina e ai professionisti in quella pomeridiana. La fruizione è stata resa possibile sia in presenza che in diretta streaming da tutta Italia. Gli incontri della mattina rivolti agli studenti, suddivisi in tre tipologie di intervento, (climatico, tecnico, e scientifico), per rendere maggiormente completa la formazione e l’informazione, hanno visto la partecipazione di esperti e relatori di spicco, tra i quali: Jacopo Bencini di Italian Climate Network; Roberto Ornati, consulente Agenzia CasaClima; Ruggero Rollini, divulgatore scientifico; Christian Casarotto, glaciologo del Muse; Luca Perri, astrofisico; Roberto Barbiero, climatologo; Sara Segantin, comunicatrice scientifica e Francesco Fragale, Segretario Generale della Città Metropolitana di Palermo. Tre sono le classi del liceo Carducci di Bondeno (2K, 2Y e 3Y) accompagnate dai professori Ilaria Braghetta, Santa Fortini e Giancarlo Reggiani. "Sono state delle relazioni davvero interessanti e qualificanti – riferisce la professoressa Fortini – ci fa molto piacere che i nostri ragazzi abbiano potuto approfondire tematiche riguardanti il problema dei cambiamenti climatici e alcune delle possibilità effettive per cercare di contrastarli". Il consigliere Chiogna, portando i saluti dell’Ordine degli Ingegneri, ha incontrato il direttore dello stabilimento di Bondeno, Marco Capasso con il quale ha potuto confrontarsi su varie tematiche e future collaborazioni.