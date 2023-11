"La casa museo del pittore Tassi resterà aperta anche in novembre"

"Sono molti i contatti che sono seguiti all’inaugurazione di sabato scorso, tanto che abbiamo deciso che la Casa del Pittore Carlo Tassi rimarrà aperta alle visite per tutto il mese di novembre su appuntamento". Mara Vincenzi Tassi, moglie del pittore Carlo Tassi, scomparso il 1 dicembre del 2011 e responsabile della Casa Museo, conferma una scelta che segue all’evento: "Sabato diverse persone non erano riuscite ad entrare – racconta – e sebbene avessimo fatto due visite guidate dopo il taglio del nastro, chi soprattutto aveva bambini o impegni non poteva aspettare. Per cui le visite continueranno. Sono davvero entusiasta di un evento e di una riapertura alla quale ho lavorato tanto credendoci profondamente. La presenza di un pubblico così numeroso ha confermato l’interesse che le persone hanno verso le opere, la poetica, la personalità di Carlo Tassi". Un patrimonio vivo, aperto al territorio. La "Casa del Pittore- Archivio Carlo Tassi" è tra le 52 strutture riconosciute dal Settore Patrimonio Culturale della Regione con il marchio ‘Case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna’, tanto che l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori, che ha visitato la Casa in occasione dell’evento, ha annunciato: "La prossima estate verrà programmata anche una visita al Casa Museo".