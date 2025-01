La condanna e la sospensione. Il rebus delle dieci deleghe

Dopo la condanna di Nicola Lodi per il caso Cidas – provvedimento che ha prodotto l’immediata sospensione dalla carica amministrativa in applicazione della legge Severino – in giunta si è aperto il problema della redistribuzione delle deleghe, anche se la questione sembra già più o meno decisa dal sindaco Alan Fabbri. La delega al Palio, con buona probabilità, sarà affidata all’attuale assessore alla Cultura, Marco Gulinelli. La parte relativa alle Opere Pubbliche, sarà affidata al vicesindaco Alessandro Balboni assieme, forse, a quella alle Frazioni. Non poteva mancare, a completamento della rosa, l’affidamento di una fra le deleghe più delicate: quella alla Sicurezza. Su questa, con una buona dose di certezza, possiamo ritenere che verrà affidata all’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti.