La richiesta

"Che fine ha fatto il Pug?". La domanda è riportata nell’intestazione della richiesta di convocazione della terza commissione consiliare. E non è una domanda retorica. Bensì la sintesi di un’azione coordinata delle forze di centrosinistra – su iniziativa dei civici, Roberta Fusari e Dario Maresca – per conoscere i dettagli del redigendo Piano Urbanistico Generale. "Ancora una volta – si legge nella richiesta inoltrata dalle opposizioni al presidente del Consiglio, Lorenzo Poltronieri – si richiede la convocazione di una terza Commissione Consiliare informativa per mettere a conoscenza i consiglieri comunali sul percorso previsto dalla giunta per l’adozione del Piano Urbanistico Generale, considerando che l’assessore Lodi nell’ultimo cronoprogramma comunicato aveva indicato l’adozione in Consiglio comunale entro aprile, mentre il presidente del Consiglio in una interlocuzione informale ha escluso che possa essere dibattuto entro i termini d’efficacia del Consiglio, ipotizzando nientemeno che una riapertura dei termini per la presentazione delle osservazioni pubbliche". Prospettiva, quest’ultima, che per le forze di opposizione è inaccettabile evidentemente. Soprattutto perché, al di là del merito, è sempre stato il fattore tempo a costituire un terreno di scontro tra la minoranza – su questo la capogruppo di Azione Civica, Roberta Fusari è sempre stata molto attenta – e la Giunta. "Considerando che dal comunicato stampa di approvazione della delibera in giunta comunale non si capiva quale sarebbe stato l’esatto iter – proseguono i consiglieri – si richiede la convocazione della terza Commissione per un’informativa puntuale ed esatta a consigliere e consiglieri, responsabili ultimi dei contenuti e dell’efficacia dello strumento urbanistico, e alla presenza dei portatori di interesse specifici (ordini e collegi professionali, associazioni delle categorie economiche, culturali e di tutela)". Insomma anche sul Pug, l’opposizione chiede chiarezza. E, soprattutto, certezze sui tempi.

f. d. b.