La scelta è Simoni: "Vincono i cittadini"

RIVA DEL PO

Con il 55,51% dei voti, Daniela Simoni conquista la carica di prima cittadina di Riva del Po. Un importante risultato per la candidata della lista civica Gente di Riva del Po che ha superato il vice sindaco uscente Alberto Astolfi, della lista di Centrosinistra Uniti per Riva del Po e (25,78%) e Francesco Robboni, sostenuto dalla lista Riva del Po Cambia appoggiata dal Centrodestra unito. "La nostra è una vittoria dei cittadini di Riva del Po – ha commentato Daniela Simoni -. E ora è il momento di metterci al lavoro, per il bene del territorio". Un dato su cui si sofferma è quello dell’astensionismo: "Un dato che va raccolto e ci impegna a far sì che i cittadini si riavvicinino alle istituzioni". Alla sua terza candidatura a sindaco, Simoni ha ottenuto l’investitura da parte degli elettori: "Sono matura oggi per il ruolo. Ho raccolto la fiducia per il lavoro svolto in questi anni tra le persone e per le persone, e tra i banchi della minoranza". Secondo Francesco Robboni, l’esito delle urne è stato "incredibile. Non ce lo aspettavamo, guardando anche ai risultati del Centrodestra alle Europee. Complimenti a chi ha vinto, senza appoggi da parte di partiti, e senza gli aiuti che questi possono portare. Ora ci preoccupa il futuro del territorio, in quanto dubito che chi ha vinto possa portare quello sviluppo di cui c’è bisogno". "I cittadini volevano un cambiamento – riconosce Alberto Astolfi – e la candidata e il gruppo che hanno vinto hanno saputo interpretare al meglio questo desiderio. Sapevamo non sarebbe stato facile per noi, considerando le difficoltà che ci siamo trovati a fronteggiare in questi anni, ma avevo l’obbligo morale di tentare. Mi sono complimentato con Simoni.