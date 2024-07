La sera con un ’Fiume di musica’. Alla darsena è tempo di fusion

Oggi performance all’insegna della fusion contemporanea alla Darsena di Ferrara. Prossimo appuntamento giovedì 4 luglio con D’altro canto.

Giacomo Zatti quartet, oggi per un Fiume di musica 2024 IX Edizione. L’evento al Molo Wunderkammer, via Darsena 57. Alle 20 l’apertura cancelli, alle 21 inizio concerto. Ingresso ad offerta libera da destinarsi alle organizzazioni di volontariato, la serata dedicata a Fondazione Ant. Prosegue la rassegna estiva di Un Fiume di Musica – Festival della solidarietà con un nuovo evento questa sera. Sul palco il Quartetto di Giacomo Zatti. Si tratta di un progetto nato nel post covid con l’obiettivo di coinvolgere colleghi docenti e amici della Amf Scuola di Musica Moderna di Ferrara. Musicista, pianista, cantautore ma anche attore e doppiatore, Zatti ha fuso gli studi musicali e attoriali diventando un abile performer: l’obiettivo del Quartetto è di portare un repertorio Fusion/Contemporaneo a un pubblico più giovane che possa accedere alla musica e ai suoi linguaggi senza troppe difficoltà concettuali o artificiosità. Insieme al protagonista ci saranno Lorenzo Pieragnoli (Chitarre), Andrea Taravelli (Basso e Sintetizzatori), Stefano Guarisco (Batteria). Un Fiume di Musica è organizzato dall’Associazione Musicisti di Ferrara Aps, in collaborazione con il Consorzio Wunderkammer (di cui l’Amf fa parte), il patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara, la partecipazione di una fitta realtà associativa (Jazz Club Ferrara, Dipartimento Jazz del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, Wah Wah Magazine, Il Gruppo dei 10, Scuola di Artigianato Artistico del Centopievese, Orchestra a plettro “Gino Neri”, Italian Blues Union).