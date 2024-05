Laboratorio floreale in biblioteca

In occasione della Festa dell’Agricoltura e del Volontariato, che si svolgerà a Portomaggiore dal 10 al 12 maggio, la biblioteca comunale "Peppino Impastato" ospiterà un laboratorio floreale per creare una composizione floreale sostenibile curato da Wildflowers. Partendo dalle nozioni sulla floricoltura sostenibile, sulla cura dei fiori in vaso e sulle tecniche di composizione, si andrà a creare una composizione floreale in un vaso di recupero riutilizzabile lavorando con fiori unici e stagionali. I partecipanti porteranno a casa la propria creazione, nuove conoscenze sugli arrangiamenti sostenibili (senza plastica o spugna), nuove conoscenze sulla stagionalità e la cura dei fiori e una dispensa sull’essiccazione dei fiori. Il laboratorio si terrà venerdì 10 maggio alle 17 negli spazi della struttura di corso Vittorio Emanuele II. Info: 0532-323246.