L’anniversario della polizia di Stato

‘Esserci sempre’ è il tema della ricorrenza del 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato che verrà celebrato in tutta Italia. A Ferrara le celebrazioni inizieranno con la deposizione, in questura, di una corona in memoria dei caduti che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della nostra collettività. Successivamente, alle 11 al teatro Nuovo, si procederà alla cerimonia di consegna delle onorificenze ai poliziotti che, con la loro professionalità ed impegno costante, si sono particolarmente distinti nel difficile mestiere di garantire la sicurezza. A partire dalle 10, sul Listone sarà presente uno stand della polizia scientifica con macchinari per rilevamento di impronte e kit per il primo sopralluogo sulla scena del crimine.