L’Associazione americana di criminologia premia il contributo e gli studi di Varese

Il professor Federico Varese ha vinto il più prestigioso premio dell’Associazione Americana di Criminologia, intitolato a Thorsten Sellin, Sheldon e Eleanor Glueck, come riconoscimento del suo ‘eccezionale contributo’ agli studi di questa disciplina. La cerimonia di consegna avverrà il 13 novembre di quest’anno alla conferenza annuale dell’associazione a San Francisco. Varese è professore di Criminologia e senior research fellow al Nuffield College, Oxford e professore di Sociologia a Sciences Po a Parigi. È autore di decine di studi accademici e diversi libri, pubblicati in Italia da Einaudi, come ‘Mafie in Movimento’, ‘Vita di Mafia’ e ‘La Russia in Quattro Criminali’. Ha studiato nelle Università di Bologna, Cambridge e Oxford, dove vive. Ha vinto, tra l’altro, il Premio Bernagozzi nel 2014 e il Premio Niccolini per la saggistica nel 2023. Il docente è intervenuto e ha analizzato anche la criminalità di ‘casa nostra’, con alcuni interventi dedicati, tra le altre cose, all’inchiesta sulla mafia nigeriana a Ferrara.