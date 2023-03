’Le buone abitudini’, incontri con gli esperti sulla cura della salute

Continua il ciclo di incontri "Le buone abitudini. Appuntamento con la salute". Sabato alle10 alla Sala 2000, si parla di "Sicurezza in casa e gestione delle patologie più frequenti in età pediatrica", un incontro in cui a relazionare saranno proprio le pediatre di libera scelta di Bondeno, le dottoresse Cristina Marchetti e Maria Luisa Ferrari. "Queste conferenze andranno a toccare i bisogni di tutte le età – sottolinea il sindaco Simone Saletti –contribuiscono alla riuscita delle conferenze: Avis, Lions Club e Croce Rossa". Gli incontri sono tutti ad accesso libero e gratuito, e il loro scopo è quello di porre l’attenzione su azioni, pratiche o accorgimenti che, se svolti con cadenza periodica o quotidiana, possono migliorare la salute generale dell’individuo. "L’appuntamento di sabato fornirà utili suggerimenti per la salute dei nostri figli", commenta l’assessore alle Pari opportunità Francesca Aria Poltronieri.