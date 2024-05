Un ’Lavoro per te’?. Leggi cosa fare L'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna ha lanciato un'iniziativa sperimentale per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo di Ferrara tramite il Portale Lavoro x Te. Le aziende possono pubblicizzare le richieste di personale e i lavoratori possono candidarsi direttamente online. Accesso al portale su https://regioneer.it/Offerte-Lavoro-per-te.