Rifornimento scaffali al punto vendita di Tigotà

Per il punto vendita Tigotà di Portomaggiore viene ricercato un addetto al rifornimento scaffali. La figura richiesta si occuperà del ricevimento, del controllo e dello stoccaggio della merce in arrivo, del riassortimento e della cura degli spazi espositivi, del magazzino e dell’assistenza al cliente. Il profilo ideale ricercato dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: esperienza in analoga posizione, predisposizione al lavoro di squadra, attitudine al contatto con il cliente, dinamicità e flessibilità, disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte. La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi. L’orario di lavoro previsto sarà del tipo full-time. La tipologia del contratto, invece, sarà a tempo determinato, come inquadramento impiegato. Tra i requisiti richiesti, un diploma di scuola secondaria superiore, qualifica professionale.